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أخبار محلية > تعرف على الحفلات الغنائية بمناسبة اليوم الوطنى الـ89 للمملكة
11/09/2019   5:17 م

تعرف على الحفلات الغنائية بمناسبة اليوم الوطنى الـ89 للمملكة

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كشفت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات عن برنامج الحفلات الغنائية في عدة مناطق بالمملكة احتفالًا باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وذكرت الشركة أن الحفلات تبدأ من يوم 19 سبتمبر الجاري في منطقة الجوف ويحييها الفنانان، نبيل شعيل، وخالد عبدالرحمن، ويوم 20 سبتمبر، يشارك عبدالله الرويشد، مع أصيل أبوبكر، في احتفالية تبوك.

وتتواصل الاحتفالات في مدينة حائل يوم 21 سبتمبر، ويحييها ماجد المهندس، وداليا مبارك، وتختتم الاحتفالات الغنائية يوم 22سبتمبر، في مدينة مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بالقصيم، بمشاركة راشد الماجد، والفنانة بلقيس.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المنتظر الإعلان عن طرح التذاكر، خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء من التجهيزات المخصصة لذلك.وفق “أخبار 24”.

تعرف على الحفلات الغنائية بمناسبة اليوم الوطنى الـ89 للمملكة

أخبار محلية
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