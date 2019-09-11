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أخبار محلية > “تعليم الرياض” يوضح آلية التعامل مع مَن لا يحملون هويات ثبوتية من الطلاب
11/09/2019   5:15 م

“تعليم الرياض” يوضح آلية التعامل مع مَن لا يحملون هويات ثبوتية من الطلاب

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أوضحت إدارة التعليم في منطقة الرياض آلية التعامل مع مَن لا يحملون هويات ثبوتية من طلاب المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، للبنين والبنات.

وكشف مدير الاختبارات والقبول للبنين أيمن الركبان أن وزارة التعليم وجهت باعتماد استمرار قبول ودراسة الطلاب والطالبات الوافدين المنتهية إقاماتهم، والمقيمين ممن لديهم مستند إثبات بنوة معتمد من جهة حكومية حتى نهاية العام الدراسي الحالي 1441 هـ فقط.

وشمل التوجيه كذلك قبول القادمين بتأشيرات زيارة من السوريين واليمنيين بعد تمديد التأشيرة، وذلك شرطا لقبولهم في هذا العام، مع استمرار قبول طلاب الزيارة السوريين في المدارس الأهلية فقط.وفق “أخبار 24”.

من جهتها، أكدت مديرة الاختبارات والقبول للبنات هدى الدوسري على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية استبعاد مَن لم يجدد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي الحالي، وفي حال رغب ولي أمر الطالب أو الطالبة في التسجيل؛ عليه مراجعة المدرسة للتأكد من وجود شاغر وإحضار ورقة القبول المبدئي ومراجعة إدارة الاختبارات والقبول لإصدار القبول النهائي.

“تعليم الرياض” يوضح آلية التعامل مع مَن لا يحملون هويات ثبوتية من الطلاب

أخبار محلية
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