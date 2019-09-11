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أخبار محلية > والد “معتز” يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله
11/09/2019   5:10 م

والد “معتز” يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

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أعلن خويتم سعد الحارثي تنازله عن قاتل ابنه “معتز” لوجه الله، مشيراً إلى أنه أبلغ مدير تعليم الرياض بالتنازل عند زيارته في منزله لتقديم العزاء في وفاة ابنه.

وكان الطالب معتز الحارثي قد لفظ أنفاسه الأخيرة في مدرسة الوليد بن بشر الابتدائية بالرياض أول أمس (الإثنين)، بعدما دخل في شجار مع أحد زملائه ليقوم الأخير بخنقه، لتنقله فرق الهلال الأحمر إلى المستشفى لكنه فارق الحياة قبل الوصول إليها.

وقال والد معتز إنه وأفراد أسرته قرروا جميعاً التنازل لوجه الله، ورفضوا الملايين التي قُدمت لهم مقابل العفو، مشيراً بحسب “الرياض” إلى أنه راجع المحكمة بالرياض لتسجيل التنازل.

والد “معتز” يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

أخبار محلية
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