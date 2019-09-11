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أخبار محلية > مواطن يفقد هويته عند عودته من الإمارات.. وشرطة الشارقة تعيدها له مع باقة ورد
11/09/2019   5:09 م

مواطن يفقد هويته عند عودته من الإمارات.. وشرطة الشارقة تعيدها له مع باقة ورد

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اكتشف أحد المواطنين العائدين من دولة الإمارات رفقة أفراد عائلته، لحظة وصوله منفذ الغويفات الحدودي، نسيان بطاقة هويته بالفندق الذي أقام به خلال تواجده بمدينة الشارقة.

وأسرع المواطن على الفور بالاتصال بغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة، قبل أن يقرر العودة لمراجعة الفندق والعثور على بطاقته، لكنه فوجئ بتلقيه اتصالاً هاتفياً من أحد ضباط الإمارة يبلغه بأنهم في طريقهم إليه مع البطاقة.

وبالفعل وصل أحد الضباط وسلمه البطاقة ومعها باقة من الورد، فيما أشاد المواطن بشرطة الشارقة وسرعة تجاوبها مع مشكلته.وفق “أخبار 24”.

مواطن يفقد هويته عند عودته من الإمارات.. وشرطة الشارقة تعيدها له مع باقة ورد

أخبار محلية
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