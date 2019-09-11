بالفيديو.. ضبط متلاعبين يخلطون البنزين بالديزل داخل أحد الأحواش

داهمت فرق تفتيش بوزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فجر اليوم أحد الأحواش، الذي تم تخصيصه من قبل متلاعبين، لخلط البنزين بالديزل، ثم إعادة بيعه للمحطات.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، أحد منسوبي إدارة الرقابة التجارية بالوزارة من موقع التلاعب، وهو يقدم شرحا لكيفية طريقة الخلط، عن طريق الشحن والتفريغ باستخدام خزانات أرضية تسع 4 آلاف لتر
وأكد أنه تم ضبط المتلاعبين والسيارات المستخدمة التي تقوم بتعبئة البنزين من شركة أرامكو ثم الدخول إلى الحوش الذي يحتوي على خزانات أرضية، حيث تقوم بتفريغ البنزين وخلطه بالديزل وتعبئته مرة أخرى ثم توزيعه على المحطات.
مداهمة لوزارة التجارة والدوريات الأمنية فجر اليوم إثر تحريات لأحد الأحواش تجتمع به شاحنات محملة بالوقود ثم التلاعب بالبنزين وخلطه مع الديزل، والتوجه به بعد ذلك للمحطات.
كانوا يخلطون بالماء وبعد أن كثر خراب السيارات مباشرة أصبحوا يخلطونه بالديزل!
حسبنا والله ونعم الوكيل بكل غشاش👎🏼 pic.twitter.com/N2QaHj3KJj
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) September 11, 2019