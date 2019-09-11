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أخبار محلية > بالفيديو.. ضبط متلاعبين يخلطون البنزين بالديزل داخل أحد الأحواش
11/09/2019   5:08 م

بالفيديو.. ضبط متلاعبين يخلطون البنزين بالديزل داخل أحد الأحواش

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داهمت فرق تفتيش بوزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فجر اليوم أحد الأحواش، الذي تم تخصيصه من قبل متلاعبين، لخلط البنزين بالديزل، ثم إعادة بيعه للمحطات.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، أحد منسوبي إدارة الرقابة التجارية بالوزارة من موقع التلاعب، وهو يقدم شرحا لكيفية طريقة الخلط، عن طريق الشحن والتفريغ باستخدام خزانات أرضية تسع 4 آلاف لتر

وأكد أنه تم ضبط المتلاعبين والسيارات المستخدمة التي تقوم بتعبئة البنزين من شركة أرامكو ثم الدخول إلى الحوش الذي يحتوي على خزانات أرضية، حيث تقوم بتفريغ البنزين وخلطه بالديزل وتعبئته مرة أخرى ثم توزيعه على المحطات.

بالفيديو.. ضبط متلاعبين يخلطون البنزين بالديزل داخل أحد الأحواش

أخبار محلية
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