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أخبار محلية > مختصان بالقانون يوضحان العقوبة المتوقعة على الطالب المتسبب في وفاة زميله معتز الحارثي
11/09/2019   1:24 م

مختصان بالقانون يوضحان العقوبة المتوقعة على الطالب المتسبب في وفاة زميله معتز الحارثي

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أوضح مختصان في القانون، العقوبة المتوقعة بشأن الطالب الذي تسبب في وفاة زميله معتز الحارثي؛ إثر مشاجرة بينهما بمدرسة بشر بن الولید الابتدائیة بضاحیة لبن غرب مدينة الرياض.

وقال المستشار القانوني خالد البابطين وفقاً لـ”عكاظ”، إن الحادثة يصدر بها حكم بالقصاص في حال كان المتهم بالقتل بالغاً، وأما في حالة عدم البلوغ يجوز التعزير ولا يجوز القصاص.

بدوره بّين المستشار القانوني أحمد رحيمي، أن حالات الوفاة الناتجة عن مشاجرات طلاب المدارس تندرج تحت القتل شبه العمد في حال عدم استخدام آلة حادة أو سِلاح.

ولفت إلى أنه من شروط القصاص أن يكون الجاني مكلفاً وهو الأمر الذي لا ينطبق في الغالب على هذه الحالة، مبيناً أن هذا لا يمنع من قيام المسؤولية التقصيرية في حق المدرسة؛ كونها المسؤولة عن المحافظة على الطلاب.

مختصان بالقانون يوضحان العقوبة المتوقعة على الطالب المتسبب في وفاة زميله معتز الحارثي

أخبار محلية
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