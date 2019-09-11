أحبط رجال الأمن في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، محاولة 4 متسللين من الجنسية الإثيوبية، تهريب 121 حزمة من القات المخدر.
واشتبهت القوات في مركبة، وبتفتيشها عُثر على حزمة قات مخبأة في رفرف الإطار الأمامي، كما تم الاشتباه في سيارة “جيب” وعند تفتيشها وُجد 41 حزمة قات مخبأة تجويف سري أسفل المقعد، حيث جرى تحرير محضرين وتحويل قائدي المركبتين إلى جهات الاختصاص.
كما ضبط رجال الأمن بقيادة الأفواج بمنطقة جازان 7 حزمات من القات مخبأة في الحقيبة الخلفية في سيارة من نوع “إلنترا”، حيث تم إيقاف قائدها تمهيداً لإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وفق “أخبار 24”.