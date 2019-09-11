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أخبار محلية > “الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً في مواطن بمنطقة تبوك
11/09/2019   1:23 م

“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً في مواطن بمنطقة تبوك

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نفذت وزارة الداخلية في منطقة تبوك اليوم (الأربعاء)، حكم القتل تعزيراً، في مواطن لتورطه في تهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأوضحت الوزارة أن الجهات الأمنية كانت قد ألقت القبض على محمد بن مطلق بن سليمان العطوي، عند قيامه بتهريبه الحبوب، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له.

وأضافت أن المذكور أُحيل للمحكمة، التي أصدرت بحقه صكاً بثبوت ما نُسب إليه شرعاً، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، ونّفذ الحكم اليوم.وفق “أخبار 24”.

“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً في مواطن بمنطقة تبوك

أخبار محلية
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