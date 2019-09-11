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اخبار رياضية > إدارة الهلال تتبع طريقة جديدة لحماية اللاعبين من الإصابات
11/09/2019   1:20 م

إدارة الهلال تتبع طريقة جديدة لحماية اللاعبين من الإصابات

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اتبع مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل طريقة جديدة لحماية اللاعبين من الإصابات والحفاظ عليهم لمواصلة المشاركة في المباريات بشكل مميز ومستمر.

واستحدث الهلال منطقة تدريب “رملية” للسير على نهج الأندية العالمية التي تتبع ذلك لضمان مستوى أفضل للاعبين.

وبدأ عبدالله عطيف لاعب خط الوسط في نادي الهلال، مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي من خلال التدريب في منطقة تدريب رملية جديدة استحدثتها الإدارة الطبية بالنادي.

ووفقاً لبيان النادي الرسمي، فإن المنطقة الجديدة تهدف إلى زيادة نسبة الوقاية من الإصابات وتقويم الأداء الرياضي، إلى جانب تأهيل المصابين من خلال التدريب على الرمل.وفق “أخبار 24”.

وتسهم منطقة تدريب الرملية في زيادة القوة العضلية، إضافة إلى أن التدريب في تلك المنطقة يعمل على تقليل الإجهاد البدني وتعزيز ثباتية المفاصل، وزيادة السرعة وخفة الحركة ورفع المعدل اللياقي.

إدارة الهلال تتبع طريقة جديدة لحماية اللاعبين من الإصابات

اخبار رياضية
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