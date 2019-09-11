إدارة النصر توزع المناصب.. وفيتوريا يفتح ملف الشباب

علمت مصادر على أن مجلس إدارة النصر سيعقد اجتماعاً مهماً خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بهدف تشكيل المجلس وتوزيع المهام والمناصب لكل عضو للفترة المقبلة، وكذلك النظر في ملف المدير التنفيذي في النادي والذي يشغله حالياً بالتكليف العضو ناصر الجميد خلفاً للمستقيل أحمد البريكي وعملية استمرار الجميد من عدمها.
وسيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المهمة في مستقبل ألعاب النادي والمصادقة على موازنة كل لعبة.
من جهته – من المنتظر أن يصل اليوم (الأربعاء) إلى الرياض نجم الفريق المحترف المغربي نور الدين أمرابط وذلك بعدما أنهى مشاركته مع منتخب بلاده إذ سينتظم في تدريبات الفريق مباشرةً والتي تأتي استعداداً لمواجهة الشباب يوم الجمعة المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما وصل فجر أمس إلى الرياض الوافد الجديد للفريق مختار علي وذلك بعدما أتمت ادارة النصر التوقيع معه والتقى بمدرب الفريق البرتغالي فيتوريا؛ فيما ينتظم اليوم (الأربعاء) لاعبو الفريق الدوليون بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الأول وهم عمر هوساوي وعبدالله الخيبري وفراس البريكان وسلطان الغنام وعبدالله مادو وعبدالرحمن الدوسري وثلاثي المنتخب الأولمبي فرج الغشيان وعبدالإله العمري وصالح الوحيمد. وفق “الرياض”.
وكان تدريب الأمس بدأ في الصالة المغلقة قبل أن يجري المدرب فيتوريا مناورة طبّق فيها عدداً من الخطط التكتيكية المتنوعة.