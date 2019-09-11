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أخبار محلية > الشيخ “السديس” يناقش مع مسؤولي أمن الحج الاستعدادات لموسم العمرة
11/09/2019   8:25 ص

الشيخ “السديس” يناقش مع مسؤولي أمن الحج الاستعدادات لموسم العمرة

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ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس (الثلاثاء)، مع مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الأحمدي، سُبل التعاون ومناقشة الاستعدادات لموسم العمرة.

وجاء الاجتماع بحضور قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الأمير بدر بن سعود، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

فيما تناول السديس مع مسؤولي الأمن تهيئة الأجواء الآمنة المثالية للمعتمرين والزوار؛ كي يؤدوا عباداتهم بكل يُسر وسهولة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر، لتقديم أرقى الخدمات لزوار وقاصدي بيت الله الحرام.وفق “أخبار 24”.

وأكد السديس، أن الرئاسة العامة تولّي كامل اهتمامها في جميع شؤون المسجد الحرام وساحاته وتسعى إلى تقديم الخدمات على أتم وجه.

الشيخ “السديس” يناقش مع مسؤولي أمن الحج الاستعدادات لموسم العمرة

أخبار محلية
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