جموع غفيرة تشيع جثمان طالب الإبتدائي “معتز” بالرياض

أدى جموع المصلين من أهالي العاصمة الرياض صلاة الجنازة، أمس (الثلاثاء)، على جثمان الطالب “معتز”، الذي توفي في مشاجرة مع زميله في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن غرب مدينة الرياض.
وشيعت الجموع جثمان الطالب الذي يبلغ من العمر 12 عاماً، بعد الصلاة عليه في جامع الراجحي شرق الرياض، فيما أقيم العزاء في منزل والده، وفقاً لـ”سبق”.
ونقل المدير العام لتعليم الرياض “حمد الوهيبي” تعازي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إلى أسرة الطالب عقب دفنه، سائلاً الله أن يجبر مصابهم وأن يتغمده الله في رحمته.