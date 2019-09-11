أكدت الإدارة العامة للمرور أن مرور منطقة عسير ألقى القبض على قائد المركبة الذي قام بطمر الرصيف وتجاوز الإشارة الحمراء.

وأكدت أنه ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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وفق “أخبار 24”.