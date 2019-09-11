9 عادات يومية تساعدك على تجنّب خطر الإصابة بالسرطان.. تعرّف عليها

نصح تقرير حديث باتّباع بعض العادات اليومية للمساعدة في الحماية من الإصابة بمرض السرطان، والتي جاء في مقدمتها ممارسة الرياضة بشكل يومي.
وتضمّنت النصائح أن التخلي عن العصائر والمشروبات المحلاة يساعد على تجنب الإصابة بمرض السرطان، وكذلك الإكثار من الضحك يعزز نظام المناعة ويخفض هرمونات التوتر ويزيد من إنتاج الجسم للخلايا التائية القاتلة التي تساعد في محاربة السرطان.
وشملت النصائح عدم الجلوس لفترات طويلة من الزمن؛ لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم والأمعاء والرئة، إلى جانب شرب القهوة بشكل يومي يمكن أن يقي الشخص من الإصابة بمرض السرطان.
وأوضح التقرير أن النصائح تتضمن أيضاً النوم في الظلام الدامس كون ذلك يعزز مستويات صحية من هرمون النوم “الميلاتونين”، والذي يمنع نمو بعض أنواع السرطان، مع ضرورة الاهتمام برفع مستويات فيتامين D خاصةً لدى النساء؛ لأنه يقلل من خطر الإصابة بالمرض.وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن الإكثار من الثوم في الطعام يقلل من احتمالات الإصابة بسرطان المعدة، كما أن الفاكهة المحفوظة في درجة حرارة الغرفة تحتوي على عناصر غذائية مضادة للسرطان أكثر من المبرّدة.