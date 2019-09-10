زار وفد من الإدارة العامة للتعليم بالرياض أسرة الطفل معتز الحارثي، الذي توفي صباح أمس الإثنين إثر مشاجرة مع زميله في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية.
وقدّم مدير عام إدارة التعليم حمد الوهيبي العزاء والمواساة لوالد الطفل خويتم الحارثي وأسرته.
كما نقل لهم تعازي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ودعا الله أن يجبر مصابهم ويجعل فقيدهم شفيعاً لوالديه.
وكان المعلمون قد حاولوا إسعاف الطفل معتز الحارثي لكنه فارق الحياة أثناء نقله إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، وشُكّلت على إثر هذه الحادثة لجنة للتقصي.
وفق “أخبار 24”.