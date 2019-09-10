20 ألف شخص استفادوا من مبادرة “سند الزواج” بعطاء تجاوز 395 مليون ريال

أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان” للمبادرات الاجتماعية عن عدد المستفيدين حتى الآن من مبادرة “سند الزواج” وقيمة الدعم الذي تلقوه.
وأوضح أن المستفيدين تجاوز عددهم 20 ألف مستفيد، وتجاوزت قيمة العطاءات 395 مليون ريال، وتمثل نسبة المستفيدين من المبادرة 80% من العدد المستهدف.
وجاءت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث عدد المستفيدين، تليها منطقة الرياض، وحصل معظم المستفيدين على دورة “الوعي المالي” التي تُعد ضمن المحتوى المعرفي الذي يقدَّم كجزء من إجراءات التقديم.
ويعمل البرنامج في الوقت الحالي على مبادرات إضافية موجهة للفئات الأكثر احتياجا في مجالات متعددة، بما يحقق تعزيز قدرات أفراد المجتمع.وفق “أخبار 24”.
وكان البرنامج قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن صرف عطاءات مستفيدي الدفعة الخامسة من مبادرة “سند الزواج”.