التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السلام بجدة، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
واطمأن ولي العهد في بداية اللقاء على صحة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بوزير الشؤون الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة لتنميتها بالإضافة إلى بحث عدد من المستجدات الإقليمية.
فيديو | #محمد_بن_سلمان يستعرض مع وزير الخارجية الكويتي العلاقات بين البلدين. #الإخبارية pic.twitter.com/PkEmy5DlwQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٠سبتمبر ٢٠١٩
فيديو | #محمد_بن_سلمان يستعرض مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني العلاقات بين البلدين. #الإخبارية pic.twitter.com/pIqbNR8chf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٠سبتمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.