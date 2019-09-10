وزير الخارجية: على المجتمع الدولي العمل بجدّ لوقف هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة

جدّد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف مطالبة المجتمع الدولي العمل بجدية على وقف هجمات الحوثيين المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وقال إن هذه الهجمات التي تقوم بها الميليشيا المدعومة من إيران تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمرافق والمطارات والمنشآت المدنية بالمملكة.
وأكد العساف أن المملكة هي أكبر داعم لحل الأزمة اليمنية والحفاظ على سيادة اليمن وسلامة أراضيه.
وأشار إلى أن ما قدمته المملكة من مساعدات لليمنيين لرفع المعاناة الإنسانية يتجاوز 14.5 مليار دولار.
جاء ذلك خلال كلمة له وُزعت خلال أعمال الدورة الثانية والخمسين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المقامة في القاهرة.وفق “أخبار 24”.