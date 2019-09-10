نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الخارجية: على المجتمع الدولي العمل بجدّ لوقف هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة
10/09/2019   10:44 م

وزير الخارجية: على المجتمع الدولي العمل بجدّ لوقف هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة

+ = -
521

جدّد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف مطالبة المجتمع الدولي العمل بجدية على وقف هجمات الحوثيين المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال إن هذه الهجمات التي تقوم بها الميليشيا المدعومة من إيران تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمرافق والمطارات والمنشآت المدنية بالمملكة.

وأكد العساف أن المملكة هي أكبر داعم لحل الأزمة اليمنية والحفاظ على سيادة اليمن وسلامة أراضيه.

وأشار إلى أن ما قدمته المملكة من مساعدات لليمنيين لرفع المعاناة الإنسانية يتجاوز 14.5 مليار دولار.

جاء ذلك خلال كلمة له وُزعت خلال أعمال الدورة الثانية والخمسين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المقامة في القاهرة.وفق “أخبار 24”.

وزير الخارجية: على المجتمع الدولي العمل بجدّ لوقف هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885062655.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.