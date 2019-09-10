نشرت المديرية العامة للجوازات اليوم (الثلاثاء) إحصائية بأعداد الحجاج المغادرين حتى نهاية يوم أمس الإثنين.
وأوضحت أن منافذ المملكة ودّعت أكثر من 1.6 مليون حاجّ؛ غادر منهم مليون و575 ألفاً و437 حاجاً عبر المنافذ الجوية في مطارات: الملك عبد العزيز بجدة، ومطار الطائف، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.
وغادر 94 ألفاً و286 حاجاً عبر المنافذ البرية الواصلة بين المملكة والإمارات والعراق والأردن.
في حين غادر عبر ميناء جدة الإسلامي 17 ألفاً و116 حاجاً، وبذلك يصبح إجمالي الحجاج المغادرين للمملكة حتى أمس مليوناً و686 ألفاً و875 حاجاً.
وفق “أخبار 24”.