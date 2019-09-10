بالصور.. محافظ الخرج يدشن خطة برامج ومبادرات الصحة المدرسية

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الثلاثاء الموافق ١١ / ١ / ١٤٤١ هـ بديوان المحافظة خطة برامج ومبادرات الصحة المدرسية بحضور مدير إدارة التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ومدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد بن محمد الممخور .
حيث بدأ التدشين بكلمة ألقاها مدير المستشفى الأخصائي فهد الممخور أوضح من خلالها أهمية العمل المشترك مع تعليم الخرج في خدمة المجتمع المدرسي وتحسين البيئة المدرسية والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب.
من جانبه قدم مدير التعليم الدكتور خالد العتيبي شكره للمحافظ على تدشينه الاتفاقية ، قائلاً أن توقيع الشراكة مع مستشفى الملك خالد تعتبر من المبادرات الأساسية لإدارة التعليم والتي نسعى من خلالها الاستفادة من الكوادر الطبية ونقل تجاربهم في مجال الإسعافات الأولية الموجودة بالمستشفى ، فهم بيت الخبرة الذين من خلالهم نستطيع أن نرعى أبنائنا رعاية صحية سليمة لنضمن بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات من خلال الجانب الصحي وهو ما تجسّد اليوم من خلال هذه الاتفاقية ..
وتلى ذلك عرض مبسط لخطة الصحة المدرسية والأهداف التي تحققت في العام الدراسي الماضي.
ثم وقع مدير المستشفى الاخصائي فهد الممخور و مدير التعليم بالخرج الدكتور خالد العتيبي مذكرة تفاهم تدريب الإسعافات الأولية التي تستهدف منسوبي التعليم لتأهيل مسعف مدرب في كل مدرسة من مدارس المحافظة.
وفي الختام ثمن محافظ الخرج مساعد عبدالله الماضي الجهود المقدمة من مستشفى الملك خالد بالخرج وادارة التعليم بالخرج لخدمة أبناء المحافظة.