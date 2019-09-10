صدور مرسوم ملكي بإلغاء رسوم تكرار العمرة

رفع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور المرسوم الملكي المتضمن إلغاء رسوم تكرار العمرة.
وقال الوزير بنتن إن المرسوم الملكي الكريم في إطار حرص القيادة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وأضاف أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة، المتمثل باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.وفق “أخبار 24”.