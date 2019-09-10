وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاءفي قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على عدد من القرارات.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس قرر الموافقة على أنه في حالة إصابة أو وفاة العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية، الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري، أو الأمر الملكي رقم (أ / 111) وتاريخ 5/ 5/ 1424هـ، فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوّى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.
وأضاف أن المجلس وافق على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة تعمل على أُسس تجارية، لتوفير خدمات نقل وتقنيات المياه.
وأشار إلى أن المجلس وافق على تعيين الدكتور عبدالعزيز بن محمد السعيد، والدكتور أحمد بن حمد الفرحان، والدكتور ثبيت بن سفر الشهراني، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
كما وافق على تعيين الدكتور عوض بن متيريك الجهني، والدكتور محمد بن يسلم شبراق، والدكتور محمد بن خالد السعدون، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
ووافق على تعيين الدكتور منصور بن عطيه المزروعي، والدكتور بدر بن حضيض الحربي، والأستاذ شاهر بن عبدالحميد الحازمي، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد.
وفق “أخبار 24”.