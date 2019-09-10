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أخبار محلية > أحدهما حاول مقاومة رجال الأمن بالسلاح.. القبض على شابين قتلا مقيماً دهساً وسرقا مركبته
10/09/2019   5:22 م

أحدهما حاول مقاومة رجال الأمن بالسلاح.. القبض على شابين قتلا مقيماً دهساً وسرقا مركبته

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أطاحت الأجهزة الأمنية في شرطة الرياض بشابين دهسا مقيماً مما نتج عنه وفاته، وقام أحدهما بسرقة مركبته والهرب بها إلى جهة غير معلومة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شـاكر التويجري، أنه في تمام الساعة 9:00 من صباح أول أمس (الأحد) باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للدهس العمد من قبل شابين يستقلان مركبة نوع تويوتا برادو ما نتج عنه وفاته، وقيام أحدهما بسرقة مركبته نوع هونداي ألنترا والهرب بها إلى جهة غير معلومة.

وأضاف أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية الجانيين، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، حيث تمكنت دوريات الأمن من القبض عليهما، بعد محاولة أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سِلاح ناري.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف الشابين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

أحدهما حاول مقاومة رجال الأمن بالسلاح.. القبض على شابين قتلا مقيماً دهساً وسرقا مركبته

أخبار محلية
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