هنأ أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، المهندس حمد عيبان، بصدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة، وتعيينه أمينا للمنطقة.
وحثّ أمير نجران, المهندس حمد عيبان، على العمل بالمرتكزات الأربعة: “الصدق، والإخلاص، والأمانة والعدل”، مؤكداً حرصه علي تحقيق تطلعات القيادة نحو خدمة المواطن، قائلا : “الوطن يستحق منا أكثر وأكثر، وهو يفتخر بأبنائه المخلصين”.
من جهته، ثمَّن المهندس حمد عيبان الثقة الملكية بصدور هذا القرار، منوهاً لما حظي به من دعم من أمير المنطقة منذ تكليفه بالعمل، وواعدًا بمضاعفة الجهود لخدمة المنطقة.
وفق “أخبار 24”.