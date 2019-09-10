كشف برنامج “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ22 من الدعم المخصص للمستفيدين المكتملة طلباتهم عن شهر سبتمبر 2019، والتي تم إيداعها اليوم (الثلاثاء).
وذكر البرنامج أنه أودع 2.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 10.3 مليون ريال.
وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة.
وأشار إلي أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين أكثر من 1.5 مليون مستفيد.
وفق “أخبار 24”.