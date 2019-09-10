تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مقطع فيديو، لطفلان يتعانقان بعد تباعدهما لفترة، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.
وقام والد أحد الطفلين بتصوير الفيديو لهما، وهما يجريان بعفوية نحو بعضهما للعناق.
وقال مايكل سيزنيروس بحسب شبكة “ABC” الأمريكية، إن الطفلين ماكسويل وفنيجان (بعمر عامين) تعرفا على بعضهما قبل عام، وأصبحا لا ينفصلان عن بعضهما، حيث يسألان دائما عن بعضهما عندما يتباعدان.
وحظي المقطع بتعليقات إيجابية، وانتشار واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وحقق قرابة 10 ملايين مشاهدة منذ نشره صباح اليوم على “تويتر”.
وفق “أخبار 24”.