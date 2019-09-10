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أخبار محلية > “النقد” تلغي نشاط تحويل الأموال لشركة سعيد العمودي وشركاه
10/09/2019   1:25 م

“النقد” تلغي نشاط تحويل الأموال لشركة سعيد العمودي وشركاه

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” صدور قرار بإلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة.

وأوضحت المؤسسة أن الإلغاء سيكون لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها فئة (أ)، مع تعديل تصنيفها إلى فئة (ب)، واستمرار ترخيص النشاطات الأخرى للشركة.

وأضافت أن القرار جاء بناءً على مخالفات الشركة لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.وفق “أخبار 24”.

ودعت جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع “ساما تهتم” أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666).

“النقد” تلغي نشاط تحويل الأموال لشركة سعيد العمودي وشركاه

أخبار محلية
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