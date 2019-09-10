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أخبار محلية > “التعليم” تلزم المقاصف المدرسية بأسعار موحدة أعلاها 4 ريالات
10/09/2019   1:23 م

“التعليم” تلزم المقاصف المدرسية بأسعار موحدة أعلاها 4 ريالات

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أصدرت وزارة التعليم قائمة بأسعار موحدة للأصناف المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية، مؤكدة أن هذه الأسعار تشمل الضريبة ولا يحق للمشغل تجاوزها أو مخالفتها.

وذكرت الوزارة في تعميم للمدارس أنه نظرا لاختلاف الأسعار بين المشغلين للمقاصف؛ فإن الوزارة حرصت على توحيد الأسعار لكي تكون الوجبات في متناول جميع الطلاب والطالبات.

وأرفقت الوزارة مع التعميم قائمة بأسعار الأصناف تراوحت بين نصف ريال و4 ريالات.

وبلغت أسعار ساندويش البيض المسلوق أو المقلي أو الزعتر وفطيرة السبانخ أو اللبنة أو الجبن ريالا واحدا، فيما بلغت أسعار ساندويش أو معجنات البيض بالجبن أو الذرة بالبخار أو الفواكة المقطعة 3 ريالات، وبلغ سعر بيتزا خضار – جبن 4 ريالات.وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تلزم المقاصف المدرسية بأسعار موحدة أعلاها 4 ريالات

أخبار محلية
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