بالفيديو.. محمد صلاح يستعرض مهارات ابنته “مكة” في الغناء والموسيقى.. و”آل الشيخ” يتفاعل

استعرض لاعب منتخب مصر وفريق كرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر فيديو، مهارات ابنته “مكة” في الغناء والعزف الموسيقي، حيث حصد الفيديو تفاعلاً واسعاً من جانب المغردين والمشاهير، من بينهم رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.
ونشر صلاح مقطعين منفصلين لابنته مكة أثناء عزفها الموسيقى على “البيانو”، وهي تؤدي إحدى الأغاني الأجنبية.
وحصد المقطعان تفاعلاً واسعاً من قِبل المشاهير المغردين في “تويتر”، حيث أعاد نشره الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمر باناجه واقترح على رئيس الهيئة تركي آل الشيخ قائلاً: “نجيبها موسم الرياض يابو ناصر؟ عشاني كمان اشجع ليفربول”، ليرد عليه الأخير: “ليه لا”.
وفق “أخبار 24”.