العثور على “مفقود بقيق” متوفى بالقرب من هجرة صلاصل

اعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، اليوم (الثلاثاء)، العثور على المواطن خشمان العتيبي متوفى، بالقرب من هجرة صلاصل التابعة لمحافظة بقيق بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت الجمعية أنه تم العثور علي جثمان المفقود، بعد عمليات بحث استمرت عدة أيام منذ تلقيها بلاغاً يفيد بفقدانه في هجرة صلاصل، وذلك بمساعدة الجهات الأمنية.
من جانبها، أعلنت جمعية “غوث” للإنقاذ أنه تم العثور على العتيبي من قِبل قوات الشرطة، كما عُثر على سيارته وملابسه أثناء عمليات البحث في هجرة صلاصل ببقيق.وفق “أخبار 24”.
والعتيبي في الخمسينيات من العمر، وكان يعاني أمراضا نفسية، وخرج من منزله في الـ29 من ذي الحجة الماضي، وفُقد في منطقة صحراوية بالقرب من هجرة صلاصل بعدما تعطلت مركبته.