الأهلي .. تجديد عقود 3

تعتزم إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ إغلاق ملفات مقدمات عقود الحارسين ياسر المسيليم، ومحمد العويس، بجانب سلمان المؤشر، قبل مباراة الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في الجولة الثالثة ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الـ14 من الشهر الجاري.
ويعكف الأمير منصور بن مشعل المشرف على فريق كرة القدم على ترتيب وحل الأمور المالية كافة للمحافظة على الاستقرار الفني، بعد تخطي مرحلة التعثر في الجولة الأولى إثر تعادله على أرضه أمام العدالة 1/1، بالفوز على مضيفه الاتفاق 2 /1 في الجولة الثانية.وفق “الإقتصادية”.
فنيا، منح المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، اللاعبين راحة عن أداء التدريبات أمس، على أن يعاود الفريق تدريباته اليوم، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي