في الاتحاد.. الخطى تتسارع لإغلاق شكاوى الأجانب

تسعى إدارة نادي الاتحاد لإنهاء عدد من القضايا التي تواجهها خلال هذه الفترة، وأعلن النادي أمس بأنه تم إغلاق ملف شكوى نادي اسطنبول باشك شهير التركي ضد النادي والتي تستند على التأخير في سداد الدفعات المستحقة للنادي التركي من شراء عقد المدافع المغربي مروان داكوستا والتي كانت موجبة الدفع في شهري مارس ويونيو 2019 وتمت تسوية هذه الشكوى بعد أن بادر مجلس إدارة النادي فور تلقيه خطاب الدعوى من الاتحاد الدولي إلى دراستها قانونيا وتسديد الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير المنصوص عليها في العقد المبرم مع النادي التركي، وبذلك يكون تم سداد كامل عقد انتقال اللاعب وإقفال ملف القضية حرصا على تجنيب النادي أي تبعات قانونية.
ميدانيا واصل الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة فريق ضمك يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين تحت إشراف مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا وركز خلال المران على النواحي الفنية والتكتيكية ورفع المعدل اللياقي، وتم إجراء مناورة اعتمدت على لعب الكرة من لمسة واحدة.وفق “الرياض”.