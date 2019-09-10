الاتحاد يراقب لياقة المولد

تبحث إدارة كرة القدم في نادي الاتحاد ترتيب برنامج لفهد المولد، جناح الفريق الأول، في أحد المراكز الرياضية في جدة حفاظاً على لياقته، طبقاً لما نقله مصدر خاص بـ “الرياضية”.
وأشار المصدر نفسه إلى إبقاء النادي اسم المولد في قائمة الفريق المحلية، التي رُفِعَت الأسبوع الماضي إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي للعبة. ويقضي اللاعب عقوبة الإيقاف عاماً، بدءًا من 9 مايو الماضي، بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات. لكن لائحة اللجنة تتيح عودتهإلى التدريبات، خلال الشهرين الأخيرين من فترة عدم الأهلية. ويتطلع الاتحاد، وفقاً للمصدر، إلى إشراك المولد في الجولات الأخيرة من الموسم الجاري.
فيما لم تعلن لجنة المسابقات، في رابطة دوري المحترفين، جدول الدور الثاني.