لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة تنظم فعالية الاحتفاء باليوم الوطني ٨٩

تنظم لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية باليمامة فعالية الاحتفاء باليوم الوطني٨٩ وذلك يوم الأخد الموافق ١٤٤١/٠١/٢٣ ه بالمركز الحضاري في اليمامة والذي يحتوي على عدد من الفعاليات من مسيرة للدبابات والسيارات الكلاسيكية والمعدله ومسيرة للخياله ومشاركات للدوائر الحكومية والقطاع الخاص والمتاحف ومعارض للصور والرسامين ومشاركة للأسر المنتجة ومسرح الطفل والتي يكون فيها ختام الفعاليات بالحفل الرسمي والعرضة السعودية وعدد من العروض الشعبية ” الخبيتي ، السامري ” . هذا وبين الاستاذ / محمد بن عبدالله الداعج رئيس اللجنة حرص اللجنة على الإحتفاء بهذا اليوم وأن الجهود متواصلة من اللجنة المنظمة لتقديم فعاليات وبرامج بالتزامن مع اليوم الوطني٨٩ وكذلك مشاركة الشباب وأبناء المحافظة سعيا في تحقيق أهداف الرؤية ٢٠٣٠ ، وبين أن الفعاليات ستبدأ من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساء والتي دعى فيها أهالي المحافظة للحضور والإستمتاع بالفعاليات .
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