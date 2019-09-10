وثّق مقطع فيديو عادة دَرج عليها شاب من الجنسية الإريترية وُلد وتربى في مدينة حائل، تتمثل في وضعه لمجلس بمحاذاة أحد الطرق السريعة، وتقديمه القهوة مع التمر للعابرين على الطريق.
ويظهر المقطع الذي وثقه أحد ضيوف الشاب الإريتري، إجادة الأخير للهجة أهل حائل، واعتزازه بثقافتهم، وإلمامه بها؛ لدرجة أن مصوّر المقطع لم يستطع تمييز جنسيته إلا بعد سؤاله عنها.
وبيّن الفيديو وضع الشاب لافتة خلف سيارته بمحاذاة الطريق السريع مكتوباً عليها “حياكم الله تقهووا”، وإلى جانبها مجلس وأدوات صناعة القهوة، حيث أكد الشاب أنه اعتاد على فعل ذلك.
وفق “أخبار 24”.