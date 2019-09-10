“العمل”: بدء توطين مهنة مدير معرض لـ12 نشاطاً.. وانتهاء مهلة الاستثناء للوافدين

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن مع بداية العام الهجري الجديد 1441هـ، بدأ توطين مهنة مدير معرض لـ12 قطاعاً اقتصادياً، وانتهاء مهلة الاستثناء بالنسبة للوافدين.
وقال خالد أبا الخيل إن وظيفة مدير منفذ بيع أصبحت قاصرة على السعوديين، قبل أن يتم استثناؤها والسماح للوافدين بشغلها، لمدة عام واحد فقط، ذلك حتى يصبح الموظف السعودي على دراية كاملة بالوظيفة، لافتاً إلى أن المهلة انتهت بالفعل وفقاً لـ”سبق”.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قراراً سابقاً بتوطين 12 قطاعاً اقتصادياً على 3 مراحل وهي: محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، ومحال الأواني المنزلية، والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي.
كما شملت محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال الساعات، ومحال النظارات، ومحال الأجهزة والمعدات الطبية، ومحال الحلويات، ومحال مواد الإعمار والبناء، ومحال السجاد، ومحال قطع غيار السيارات.