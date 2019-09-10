استدرج شاب كويتي في العقد الثالث من العمر صهره الخميس الماضي، إلى منطقة برية بحيلة ماكرة وقام بسكب مادة حارقة عليه؛ بسبب خلافات عائلية بينهما، ما أصابه بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة.
وقال المجني عليه، البالغ من العمر 20 عاماً، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الجاني؛ حيث طلب منه الالتقاء به لتسوية الخلافات بينهما، لافتاً إلى أن سبب الخلاف الذي عرّضه للحرق أنه أقام دعوى قضائية اتهم فيها الجاني ووالده بإجباره على توقيع مستندات خاصة، مشيراً إلى أن الجاني طلّق شقيقته في وقت سابق، وأنه اعتدي عليها بشج رأسها.
وأوضح المجني عليه أنه وافق على الالتقاء بالجاني، بعدما أظهر الأخير نية طيبة؛ حيث طلب إنهاء الخلافات الحالية وطي صفحة الماضي، وبعدها اصطحبه بمركبته واتجه به إلى منطقة برية، بعد أن غيّر مسار الطريق، ثم جلسا على الأرض وبعدها اتجه الجاني نحو سيارته وتظاهر بالبحث عن شيء ما، مشيراً إلى أنه باغته بالمادة الحارقة من الخلف مستغلاً عدم رؤيته.
وأشار إلى أن الجاني كان يردد غاضباً: “آنا أعلمك تشتكي علي وعلى أبوي”، لافتاً إلى أنه استطاع الفرار ونزع ملابسه المحترقة، واتصل على أصدقائه الذين أسعفوه ونقلوه إلى أقرب مستشفى وفقاً لـ”الأنباء” الكويتية.
من جانبه، سجّل المخفر بمنطقة الصليبية ضد المتهم جناية اعتداء بالضرب وحرق عمد وأذى بليغ، ووجهت النيابة بضبطه لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.