“تعليم الرياض” يصدر بياناً عن وفاة طالب ابتدائي أثناء مشاجرة مع زميله

أصدرت إدارة التعليم بمنطقة الرياض بيانا بخصوص وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله صباح اليوم الإثنين 10-1-1441هـ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية غرب مدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، علي الغامدي، أن كاميرات المراقبة في المدرسة وثقت المشاجرة بين طالبين في الصف السادس الابتدائي، وأن عددا من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب، كما تم الاتصال بالهلال الأحمر الذي باشر عملية نقله إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، لكنه فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.
وأضاف “تعليم الرياض” في بيانه أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب، فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، حيث وقف مكتب التعليم في غرب الرياض ميدانيا على الحادثة، كما شكَّل مدير عام التعليم في منطقة الرياض لجنة تقصٍّ في ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.وفق “أخبار 24”.
وأعربت إدارة التعليم في منطقة الرياض عن أحر تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب سائلة المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.
من جانبها قالت ابتسام الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم: “نعرب في وزارة التعليم كآباء وأمهات عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الطالب الفقيد ونسأل الله له المغفرة والرحمة”.