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أخبار محلية > “الخدمة المدنية”: ما تدوول حول عدم توظيف من هم أكبر من 35 عاماً غير صحيح
10/09/2019   8:22 ص

“الخدمة المدنية”: ما تدوول حول عدم توظيف من هم أكبر من 35 عاماً غير صحيح

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نفى المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر صحة ما تم تداوله حول عدم السماح لمن هم أكبر من 35 عاماً بشغل وظائف الخدمة المدنية.

وأكد الظاهر أن وظائف الخدمة المدنية متاحة أمام المتقدم ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحددة نظاماً.

“الخدمة المدنية”: ما تدوول حول عدم توظيف من هم أكبر من 35 عاماً غير صحيح

أخبار محلية
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