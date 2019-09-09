“تناتل”.. تحتفل مساء اليوم بمرور 20 عاماً على تأسيسها

تحتفل شركة تناتل لصناعة الأثاث مساء اليوم الإثنين بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، وبهذه المناسبة قال مؤسس الشركة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالعزيزالعريني، إن الإحتفال يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد تحولات نوعية وتغييرات جذرية يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم وعضده الأيمن وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مهندس رؤيتنا المباركة “رؤية 2030” التي ستقود المملكة العربية السعودية إلى المكانة التي تستحقها على مختلف المستويات، حيث لا مكان في الصناعة والاستثمار لأنصاف الحلول، فالمملكة من أهم عشرين إقتصاداً على مستوى العالم.
وسيتضمن الحفل، الذي يقام بعد صلاة العشاء في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض تكريم عدد من العاملين في الشركة، كما سيشهد توقيع أتفاقية إمتياز تجاري.
يذكر أن شركة تناتل للأثاث، بدأت عام 1999 بورشة صغيرة في الرياض وبأربعة عمال كان الشيخ العريني أحدهم، ووصلت في هذا العام 2019 إلى أربعة مصانع عملاقة وسبعة عشر فرعاً وأكثر من خمسمائة عامل وعاملة معظمهم من السعوديين.