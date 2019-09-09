أعلنت وزارة الخدمة المدنية رسميا أن يوم الأحد بعد المقبل الموافق 22 سبتمبر سيكون عطلة مع يوم الإثنين 23 سبتمبر، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.
وأوضحت أنه وفقًا لما نصّت عليه المادة (١٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية سيكون الأحد عطلة رسمية لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني يوم الإثنين. وبذلك تكون العودة للعمل يوم الثلاثاء 24 سبتمبر.
وتحتفل المملكة باليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، حيث أصدر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود مرسوما بتغيير اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 21 -5- 1351هـ الموافق للأول من الميزان، ويقابله 23 سبتمبر 1932م.
وفق “أخبار 24”.