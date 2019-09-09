“جامعة نورة” توقع اتفاقية لتعليم الطالبات رياضة “الجودو”

وقّعت جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للجودو؛ بهدف نشر ثقافة رياضة الجودو بين طالبات الجامعة وتحفيزهن على تعلمها بما يعود عليهن بالنفع صحياً وجسدياً.
وتضمنت الاتفاقية توفير مدربات مؤهلات من الاتحاد لعقد دورات تدريبية للطالبات وإقامة ورش عمل مشتركة تمنح المتدربة في ختامها شهادات متعمدة.
وقالت الجامعة إن هذا يأتي انطلاقاً من دورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي من بين أهدافها تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.وفق “أخبار 24”.