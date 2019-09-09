الراجحي: نعتزم إطلاق حزمة جديدة من المبادرات لدعم سوق العمل.. ونحرص على تمكين المرأة

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حرص الوزارة على تمكين ودعم عمل المرأة في سوق العمل، عبر العديد من المبادرات الداعمة، منها: تدريب القياديات، رفع الوعي بمشاركة المرأة.
وأشار خلال لقاء بعدد من رجال الأعمال بمنطقة عسير نظمته الغرفة التجارية اليوم (الإثنين)، إلى أن الوزارة تدعم مبادرات التدريب، ورفع المهارات لدخول سوق العمل، ورفع فرص الباحثين عن عمل، وهو ما يسمى بـ (التدريب الموازي).
ولفت إلى أنه يتم العمل حاليا على إطلاق حزمة جديدة من المبادرات لدعم قطاع العمل بشكل عام، وذلك بعد الـ 68 مبادرة التي أُطلقت في وقت سابق لتسهيل الإجراءات ودعم نمو المنشآت.وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن الوزارة تعمل حاليا مع الجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية لاستكشاف الفرص الوظيفية للمواطنين.