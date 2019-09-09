نفذت الحملة الأمنية المشتركة لشرطة منطقة الرياض، مداهمات لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، والمطلوبين في قضايا جنائية بعدد من الأحياء في العاصمة.
وأظهر مقطع فيديو نشره سناب “مناصر العسكر”، لحظة مطاردة الدوريات الأمنية بشرطة الرياض عدداً من المطلوبين الجنائيين والمخالفين لنظام الإقامة، حيث حاول بعضهم الهروب عقب المداهمة، فيما عُثر بحوزتهم على أسـلحة بيضاء ومواد مخدرة وبعضهم كان في حالة سكر.
وبيَّن الفيديو لحظة محاولة 3 من الجنسية الإثيوبية مخالفين مقاومة رجال الأمن، حيث كانوا يستقلون سيارة ليموزين وكان بحوزتهم سـلاح ناري وعدد اثنين سـلاح أبيض (سكين)، قبل أن تتمكن الدورية من محاصرتهم والقبض عليهم، تمهيداً لتسليمهم للجهات المختصة لإتخاذ اللازم بحقهم.
وفق “أخبار 24”.