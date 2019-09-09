قامت إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، بإعادة فرش صحن المطاف بالسجاد، حيث تم فرش ما يقارب (1200) سجادة، ليتسنى لقاصدي بيت الله الحرام الصلاة في صحن المطاف بكل يسر وسهولة، وذلك بعد انتهاء موسم الحج.
وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني أن الإدارة قامت بفرش صحن المطاف وأروقته بما يقارب (1200) سجادة، إضافة إلى (16000) سجادة تم فرشها في المسجد الحرام والساحات الخارجية والسطح.
وأضاف أن ذلك تم مع متابعة بشكل دائم، من خلال فرق فنية ميدانية تشرف على ترتيب وتنظيف المسجد الحرام، بمعدات حديثة في مواقعه، ونقل ما يلزم إلى مغسلة السجاد الخاصة بالغسيل والعناية بسجاد الحرم المكي الشريف.
وفق “أخبار 24”.