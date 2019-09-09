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أخبار محلية > “العمل” تخفض تكلفة الاستقدام من الفلبين 50% عبر خدمة “معروفة”.. تعرف على التفاصيل
09/09/2019   6:49 م

“العمل” تخفض تكلفة الاستقدام من الفلبين 50% عبر خدمة “معروفة”.. تعرف على التفاصيل

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي عن إطلاق خدمة “معروفة”، لتسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية الفلبينية للمواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق هذه الخدمة من خلال بوابة “مساند”، حيث تُمكّن المستفيد من استقدام العاملة المنزلية من الفلبين خلال 45 يومًا، شريطة معرفة العميل بالعاملة، على أن يرفق في طلب الاستقدام اسم العاملة، ورقم الجواز، ووسائل التواصل معها.

وقدرت الوزارة تكلفة الاستقدام عبر الخدمة بـ8850 ريالاً (أقل بـ 50٪ من تكلفة الاستقدام المعتاد)، غير شامل للقيمة المضافة.

وأشارت إلى أنه تم ربط هذه الخدمة بأفضل مكاتب الاستقدام المرخصة لاستلام ومعالجة الطلبات، حيث يتم اختيار المكتب مقدم الخدمة تلقائيا من قبل النظام حسب المدينة المقيم بها المواطن.وفق “أخبار 24”.

وذكرت الوزارة أن هذه الخدمة محصورة فقط على “بوابة مساند” للمقارنة بين أسعارها، والخدمات المقدمة.

“العمل” تخفض تكلفة الاستقدام من الفلبين 50% عبر خدمة “معروفة”.. تعرف على التفاصيل

أخبار محلية
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