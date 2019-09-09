أعلن برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من تطوير أرض -من قبل مالكها- خاضعة للرسوم بمساحة 1.02 مليون متر مربع في مدينة الرياض.
وذكر البرنامج أن الأرض من المتوقع أن توفر أكثر من 1750 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في ايجاد سوق عقاري متوازن.
وأوضح أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد” عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية لما يعود بالنفع على المواطنين.
وفق “أخبار 24”.