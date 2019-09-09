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أخبار الخرج > بالصور.. أسبوع التمهيدي في روضة ملتقى الريان الاهلية عام 1441-1440هـ
09/09/2019   1:46 م

بالصور.. أسبوع التمهيدي في روضة ملتقى الريان الاهلية عام 1441-1440هـ

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عانق جدران روضتنا عطر قدوم أطفالنا وتزينت مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب ومشاعر المودة والحرص والإخلاص.

لاشك أن اسبوعي التمهيدي من اهم الأسابيع  التي تساهم في المحافظة على شعور أطفالنا الصغار وهم يخطون اول خطواتهم  في مشوارهم التعليمي ولذا  استقبلت روضة ملتقى الريان الأهلية بمحافظة الخرج يوم الأحد الموافق: 2/1/1440هـ الأطفال المستجدين وأولياء أمورهم وتقديم أناشيد وبرامج وأنشطة حركية وفنية ومسابقات  وعرض البروجكتر وضيافة للأمهات وتوزيع الهدايا للمساعدة على الانفصال التدريجي بين الطفل والأم وتعريفهم على مرافق الروضة وفصولهم ومعلماتهم وفيه النهاية نشكر منسوبات لروضة من قائدة والوكيلة والمعلمات والإداريات لتعاونهم معنا.

بالصور.. أسبوع التمهيدي في روضة ملتقى الريان الاهلية عام 1441-1440هـ

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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