بلايلي : متفائل بالنجاح في السعودية

أبدى يوسف بلايلي، جناح المنتخب الجزائري، اليوم الأحد، تفاؤله بخوض تجربة ناجحة في الدوري السعودي للمحترفين، مع أهلي جدة.
وقال بلايلي، في تصريحات خاصة لـ”كووورة”: “الدوري السعودي تطور كثيرا في الفترة الأخيرة، وأصبح يستقطب النجوم.. أتمنى أن أنجح في تطوير مهاراتي مع فريقي الجديد، وأساهم في تتويجه بالألقاب”.
وأضاف: “الأندية السعودية تمتلك إمكانيات رهيبة، واستفادت من نهضة شاملة على صعيد المنشآت واللاعبين، ما جعل الدوري السعودي أحد أهم الدوريات العربية، وهو ما يعكس النتائج القوية لفرقه على الساحتين العربية والقارية”.
كما عبر بلايلي عن سعادته الكبيرة بالعودة لملعب 5 يوليو، لخوض مباراة احتفالية برفقة زملائه، بعد تتويج المحاربين بـكأس الأمم الإفريقية.
وأردف نجم الترجي السابق: “متحمس جدا للمشاركة في مباراة الغد ضد بنين، واللعب مجددا تحت أنظار عشاق الخضر.. أتمنى أن يحضر أنصارنا بكثرة، ليكون اللقاء عرسا حقيقيا في مستوى الحدث”.
وأتم بقوله: “مباراة الغد ستكون الأخيرة لصخرة دفاع المنتخب، رفيق حليش، علينا أن نجعلها راسخة في ذهنه، خاصة أنه قدم الكثير للمنتخب وكرة القدم الجزائرية.. أتمنى أن يكون لقاء اعتزال تاريخي”.