انتعشت تدريبات الفريق الأول لنادي النصر اليوم بمشاركة الثلاثي عبدالرزاق حمدالله ويحيى الشهري وعبدالرحمن العبيد، وذلك في الحصة التدريبية التي أقيمت اليوم استعدادا لمواجهة الشباب الجمعة القادمة ضمن الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
والتقى المدير الفني للفريق الأول، روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات، بعدها انطلقت التمارين في الصالة الرياضية المغلقة، واختتمها البرتغالي بمناورة على منتصف الملعب.
في سياق متصل، واصل عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي اللياقي من خلال تدريبات في الصالة الرياضية المغلقة، بينما تواجد النيجيري أحمد موسى في العيادة الطبية بعد عودته من منتخب بلاده.
وفق “الرياض”.